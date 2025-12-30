Заключить договор о вступлении в ПДС теперь можно в МФЦ 30 регионов

Сотрудники многофункциональных центров прошли специальное обучение и теперь могут помочь заполнить заявление на сайте и подписать электронной подписью

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Граждане России с декабря могут вступить в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в МФЦ - с помощью консультанта с использованием портала "Госуслуги". Об этом говорится в материалах Минфина РФ.

"В декабре стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители 30 регионов страны могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ - с помощью консультанта с использованием портала "Госуслуги", - сообщил Минфин.

Отмечается, что сотрудники многофункциональных центров прошли специальное обучение и теперь могут помочь заполнить заявление на сайте и подписать электронной подписью. Перечень субъектов Российской Федерации с адресами соответствующих отделений МФЦ опубликован на сайте Минфина.

"Запуск пилота позволит гражданам лучше разобраться в условиях программы, так как людям бывает сложно сориентироваться самостоятельно в цифровых сервисах. Многие клиенты, особенно пожилые, предпочитают личное общение для решения вопросов, связанных с крупными суммами или инвестициями, где важен личный контакт и уверенность в сотруднике, а не только в цифровом интерфейсе", - прокомментировал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич.

Пилотный проект продлится до 31 мая 2026 года, решение о его продлении и распространении на остальные регионы Российской Федерации будет приниматься по итогам анализа востребованности данного сервиса у граждан.