"Аэрофлот" отменил несколько рейсов между Москвой и Краснодаром

Причиной стали ограничения в аэропорту Краснодара

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила ряд рейсов между Москвой и Краснодаром из-за невозможности выполнить посадку воздушных судов на фоне действовавших в краснодарском аэропорту ограничений, сообщили в Telegram-канале перевозчика.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Краснодара, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

"В связи с вводимыми временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов 30 декабря в районе аэропорта Краснодар (Пашковский), а также невозможностью выполнить посадку по действующим ограничениям во времени работы аэропорта, "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание полетов в/из столицы Кубани, в том числе путем отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

Как уточнил перевозчик, отменены рейсы между Москвой и Краснодаром - SU1114/1115, SU1156/1157, SU1208/1209, SU1794/1795.