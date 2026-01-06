Ивановские власти направят на финансирование АПК около 2,8 млрд рублей

Это более чем в 1,5 раза больше поддержки 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Власти Ивановской области планируют направить на финансирование агропромышленного комплекса (АПК) около 2,8 млрд рублей в 2026 году, что более чем в 1,5 раза больше поддержки предыдущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облправительства.

"На финансирование агропромышленного комплекса Ивановской области в 2026 году планируется направить 2768,4 млн рублей, в том числе на поддержку сельскохозяйственного производства - 1086,5 млн рублей, на комплексное развитие сельских территорий - 1681,9 млн рублей. В 2025 году было направлено 1622,1 млн рублей, в том числе поддержка сельскохозяйственного производства - 799,9 млн рублей, комплексное развитие сельских территорий - 822,2 млн рублей", - рассказали там.

Отмечается, что АПК Ивановской области демонстрирует положительную динамику. Так, например, за восемь лет в регионе введено в оборот 42,2 тыс. га залежных земель. В 2025 году аграрии региона показали высокие результаты по валовому сбору зерна - 145,4 тыс. тонн, что на 15,3% больше 2024 года. При этом увеличение производства основных видов продукции растениеводства прогнозируется и в следующем году.

В пресс-службе добавили, что одним из основных направлений развития АПК является улучшение технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей и внедрение современных передовых технологий. Обновлению машинно-тракторного парка способствует региональная мера государственной поддержки в виде компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования. Так на техническое перевооружение отрасли в 2025 году было направлено 151 млн рублей средств господдержки. Аграрии приобрели 190 единиц сельскохозтехники, парк техники обновился на 35 тракторов, 2 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 148 единицы прочей техники.

Также в 2025 году ивановские аграрии приобрели 8,4 тыс. тонн дизельного топлива и 0,8 тыс. тонн бензина. "В регионе проводится мониторинг ценовой ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, составлен план закупки нефтепродуктов. Ежегодно сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановской области заключают договоры поставки ГСМ с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, в рамках которых поставки топлива осуществляются в приоритетном порядке в период проведения посевной и уборочной кампаний", - подчеркнули в пресс-службе.