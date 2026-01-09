Минпромторг прогнозирует дальнейшее снижение параллельного импорта в 2026 году

Перечень товаров регулярно корректируется, указал глава ведомства Антон Алиханов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Объем параллельного импорта продолжит снижаться в 2026 году, прогнозирует Минпромторг России. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Что касается 2026 года, мы прогнозируем дальнейшее снижение объемов параллельного импорта. Важнейшей задачей министерства является последовательное замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран", - сказал глава Минпромторга.

Он также отметил, что перечень товаров для параллельного импорта регулярно корректируется. По словам Алиханова, сокращение по отдельным его позициям будет происходить по мере появления альтернатив на рынке РФ, в том числе брендов из дружественных стран, а также восстановления официальных каналов поставок.

"Любые изменения в перечне принимаются с учетом интересов потребителей и потребностей промышленности. Нашим приоритетом является стабильность рынка и избежание дефицита на нем", - подчеркнул министр.

Ранее в Минпромторге РФ сообщали ТАСС, что объем параллельного импорта в 2025 году снизился в среднем до $2 млрд в месяц с $4 млрд в начале действия механизма.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. С тех пор список товаров, разрешенных к ввозу, неоднократно менялся.

