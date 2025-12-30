"Авито работа": в РФ спрос на Дедов Морозов вырос в 1,5 раза

Число соискателей на эти позиции увеличилось на треть

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Число вакансий в РФ для аниматоров, в том числе на роль Деда Мороза, увеличилось на 48% в сравнении с концом 2024 года. Количество соискателей на эти позиции выросло на 34%, говорится в исследовании "Авито работы", с результатами которых ознакомился ТАСС.

"В октябре - декабре 2025 года число вакансий для "Дедов Морозов", аниматоров, артистов и актеров на роль Деда Мороза, увеличилось на 48% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Соискательская активность также выросла - на 34% год к году", - сказано в сообщении.

Аналитики уточнили, что средняя предлагаемая оплата труда аниматоров выросла на 4%. Теперь она составляет от 62 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц. Итоговый доход аниматора зависит от количества отработанных часов и мероприятий.