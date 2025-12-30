"Юнипро" завершила модернизацию энергоблока на Сургутской ГРЭС-2

На станции заменили турбогенератор, электротехническое оборудование, а также провели капитальный ремонт

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Юнипро" в рамках программы конкурентной модернизации завершила модернизацию энергоблока №4 на Сургутской ГРЭС-2, сообщили в компании.

На станции выполнена замена турбогенератора, электротехнического оборудования, а также проведен капитальный ремонт энергоблока. "По результатам проведенной модернизации станция получила турбоагрегат с увеличенной до 830 МВт установленной мощностью, обновленным ресурсом, новым сроком службы в 40 лет и увеличенным межремонтным интервалом", - говорится в сообщении.

В рамках модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций "Юнипро" модернизирует семь паросиловых установок, мощность каждой из них более 800 МВт. Общая доля модернизируемой мощности "Юнипро" с плановым сроком ввода генерирующих объектов до 2029 года составляет 51%.

Из семи энергоблоков уже модернизированы три энергоблока Сургутской ГРЭС-2. По оставшимся четырем энергоблокам компания уже заключила договоры на поставку оборудования с "Силовыми машинами".

До конца 2026 года на Сургутской ГРЭС-2 приступят к модернизации энергоблока №2.

О компании

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 687 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1,5 тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, передаются во временное управление Росимуществу.