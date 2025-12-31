В России с 2026 года ужесточат требования к рекламе банкротства

Она больше не может содержать обещания гарантированного списания долгов, утверждения о возможности не платить по обязательствам, а также упоминания о некой "государственной системе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в закон о рекламе, которые вводят новые требования к рекламе услуг по банкротству граждан. Поправки были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Реклама таких услуг больше не может содержать обещания гарантированного списания долгов, утверждения о возможности не платить по обязательствам, а также упоминания о некой "государственной системе" освобождения от задолженности.

Кроме того, в рекламе обязательно должно быть предупреждение о негативных последствиях процедуры банкротства. В частности, необходимо указывать на ограничения при получении кредитов и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Также рекомендуется сначала обратиться к кредитору или в МФЦ.