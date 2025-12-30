Объем высвобожденных средств угольных компаний составил 37,7 млрд рублей

Минфин рекомендовал компаниям подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Объем высвобожденных средств угольных компаний на текущий момент составил 37,7 млрд рублей, более 130 компаний получили поддержку. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"На текущий момент общий объем высвобожденных средств компаний составил 37,7 млрд рублей, из них по НДПИ - 8,6 млрд рублей, по перенесенным страховым взносам - около 29,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, больше 130 предприятий угольной отрасли, которые столкнулись с ухудшением финансово-экономических показателей, получили общесистемную меру поддержки в виде отсрочки по уплате НДПИ и страховых взносов.

В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки.

В рамках заседания также подвели итоги деятельности подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей в текущем году. "Так, за время ее работы были рассмотрены проблемные ситуации 13 групп компаний, включающих 45 угольных разрезов и шахт, 19 обогатительных фабрик, 13 транспортно-логистических организаций и 36 производств в иных отраслях, в том числе металлургии и лесозаготовке", - подчеркнули в Минфине.

На очередном заседании подкомиссии оценили потребности в мерах господдержки группы компаний "УЛК" и "Челябинского металлургического комбината" (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел").