Цены на жизненно важные лекарства в 2025 году выросли на 4,2%

Показатель ниже официального уровня инфляции, уточнила глава Росздравнадзора Анна Самойлова

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты за 11 месяцев 2025 года повысились на 4,2%, что ниже официального уровня инфляции. Об этом сообщила ТАСС глава Росздравнадзора Анна Самойлова.

"По данным мониторинга Росздравнадзора, уровень розничных цен на лекарственные препараты перечня ЖНВЛП повысился в ноябре 2025 года в амбулаторном сегменте на 0,1%, а за 11 месяцев 2025 года - на 4,2%, что ниже официального уровня инфляции. Рост цен на отдельные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, может быть связан с тем, что цены на них определяются аптечными организациями самостоятельно, исходя из затрат, связанных с закупкой, доставкой, хранением, сезонностью спроса, а также особенностями логистических цепочек", - сказала она.

Самойлова также добавила, что сейчас перечень включает в себя 857 наименований при оказании всех видов медпомощи, в том числе для льготных категорий граждан. Система регистрации цен на лекарственные препараты ЖНВЛП является важной и эффективной мерой по сдерживанию цен на более чем 6 тыс. торговых наименований лекарств, которые охватывают практически все основные виды заболеваний.

Более 80% препаратов из перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, производятся на территории РФ, что позволяет обеспечить лекарственную независимость страны. Кроме того, для большинства таких препаратов имеются более доступные по цене аналоги, эффективность и качество которых доказаны при их регистрации и государственном контроле.

"Росздравнадзор на постоянной основе контролирует соблюдение прав граждан на получение своевременной, эффективной и качественной медицинской и лекарственной помощи. В случае возникновения проблем на местах, просим граждан и пациентские организации незамедлительно информировать Росздравнадзор для оперативного принятия мер реагирования", - заключила Самойлова.