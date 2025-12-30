Бюджет Пятигорска превысил план на 500 млн рублей по итогам года

Показатель составил 3,3 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Бюджет Пятигорска превысил плановый показатель в 2,8 млрд рублей и составил 3,3 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.

"Заканчиваем год с консолидированным бюджетом порядка 9 млрд рублей. План по местным доходам, который мы ставили себе в начале 2025 года, был 2,8 млрд рублей. На конец года мы превысили этот показатель на 500 млн рублей и заканчиваем год с доходной частью в 3,3 млрд рублей", - сказал Ворошилов.

Ранее дума Пятигорска утвердила бюджет города-курорта на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. "Плановые показатели, которые думой города приняты на 2026-2028 гг. по консолидированному бюджету, - это порядка 11 млрд рублей, и по местным доходам мы себе ставим план в 3,5 млрд рублей", - отметил мэр.