Алиханов: товарам РФ обеспечат лучшие места на полках в рамках законопроекта

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские товары получат лучшие места на полках магазинов в рамках соответствующего законопроекта, сообщил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он напомнил, что законопроект о российской полке ориентирован на непродовольственные товары, а его главной целью является поддержка отечественных производителей и укрепления их позиций на рынке.

"Производители потребительских товаров активно развиваются, предлагая потребителям все больше разнообразных и интересных продуктов. Мы предлагаем выделить преимущества этих товаров, обеспечив им лучшие места на торговых полках", - сказал министр.

Алиханов также отметил, что квота представленности в рамках законопроекта будет гибкой, зависящей от конкретной товарной категории и производственных возможностей российских предприятий.

Законопроект о российской полке прописывает условия, по которым для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары.

