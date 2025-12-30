Глазьев: роуминг между РФ и Белоруссией формально действует

Предстоит решить несколько нюансов для решения вопроса, указал государственный секретарь Союзного государства

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией до конца не решен, предстоит проработать еще ряд нюансов. Об этом рассказал государственный секретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев в интервью телеканалу БелРос, текст которого опубликован на сайте Постоянного комитета СГ.

"И хотя формально отмены роуминга нет, но тем не менее граждане могут пользоваться теми тарифами, к которым они привыкли по базовым услугам телефонии. Есть еще много нюансов, которые предстоит преодолеть: особые услуги, доступ к интернету", - сказал он.

Глазьев пояснил, что задача отмены роуминга "оказалась немного более сложной, чем казалась на первый взгляд". "Сразу хотели просто отменить роуминг. Но по ряду технических вопросов пошли немного другим путем. Расширили объем и время действия льготных пакетов, чтобы граждане реально не замечали пересечения границы, особенно те, кто прибывает на короткий срок - до недели, и могли пользоваться теми же тарифами, что и у себя дома", - напомнил госсекретарь.

Он добавил, что в последнее время возникла проблема подтверждения идентификации граждан Белоруссии для предоставления им возможности пользоваться мобильной связью в России. "До конца, прямо скажу, решить все не удалось. Было принято решение идти по интеграции в портал Госуслуг с тем, чтобы можно было проходить идентификацию, находясь в Беларуси, через шлюз на российском портале Госуслуг. Я думаю, это магистральное направление, которое будет реализовано", - сказал Глазьев.

Госсекретарь добавил, что удалось облегчить "гражданам Беларуси прохождение идентификации в крупных городах, особенно в Москве и Санкт -Петербурге, с тем чтобы они могли пользоваться услугами всех МФЦ для этих целей". "Задача, прямо скажу, еще окончательно не решена. Хотя большинство уже прошло идентификацию, тем не менее осталось очень много граждан, которые этого еще не сделали. Это усугубилось необходимостью идентификации при пересечении границы. Отключается на сутки мобильная связь. Мы принципиально договорились о том, чтобы белорусские граждане получали возможность такой же идентификации, как и российские, через очень простые манипуляции на телефоне", - подытожил Глазьев.

В декабре госсекретарь СГ рассказал, что вопрос со снятием режима охлаждения белорусских sim-карт в России будет полностью снят при интеграции порталов госуслуг двух стран. Ранее он предложил соединить российский и белорусский порталы госуслуг для оперативного обмена данными в целях подтверждения их достоверности. Проживающим в России гражданам Белоруссии, а также тем, кто часто приезжает в РФ, для продолжения использования sim-карт российских сотовых операторов необходимо было до 1 июля сдать свои биометрические данные.