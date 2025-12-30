"Финуслуги": средняя ставка по накопительному счету выросла на 0,09 п.п.

Речь идет о 20 крупнейших банках

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средняя ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках в декабре выросла на 0,09 процентного пункта (п.п.) и составила 16,06%, превысив уровень ключевой ставки, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и/или без дополнительных условий, увеличилась на 0,03 п.п., до 9,54%.

При этом доходность накопительных счетов выросла в трех банках из топ-20, в двух она снизилась. Диапазон роста составлял от 0,5 до 1,5 п.п., а снижение было зафиксировано в пределах 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец декабря снизилась с 18,5 до 18%.