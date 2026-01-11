Алиханов: уход иностранных брендов стал точкой роста для fashion-рынка России

Глава Минпромторга отметил, что за последние годы количество российских марок, занявших освободившиеся ниши, заметно выросло

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уход иностранных брендов для отечественного рынка одежды и обуви стал не крахом, а точкой роста, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Так, за последние годы количество российских марок, занявших освободившиеся после ухода иностранцев ниши, заметно выросло.

"Уход иностранных брендов стал для российского fashion-рынка не крахом, а точкой роста. За последние годы заметно увеличилось число отечественных марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши, усилили производство и научились работать с массовым потребителем", - сказал министр.

По его словам, на внутреннем рынке эти бренды уже могут конкурировать с зарубежными в доступном и среднем сегментах, предлагая сопоставимое качество и более точное попадание в локальные запросы.

В целом российские текстильные предприятия стараются оставаться в русле мировых трендов, отметил Алиханов. Так, они применяют инновационные разработки в производстве востребованных в современных реалиях нетканых материалов, синтетических тканей, мембран.

"При этом мы стремимся охватить всю цепочку добавленной стоимости. В проработке находится ряд сырьевых проектов легкой промышленности - производство полусинтетических (лиоцелла) и синтетических нитей. Минпромторг России будет их поддерживать, в том числе в части продвижения на внешних рынках", - подчеркнул глава министерства.

Поддержка российским брендам

Государство оказывает поддержку, предоставляя финансовую, консультационную и маркетинговую помощь для роста производства и экспорта, но доступ к ресурсам зависит от масштабов и зрелости бизнеса, уточнил Алиханов. Так, существуют несколько программ и инициатив, включая программу "Сделано в России", экспортные инициативы через Российский экспортный центр, конкурс "Знай наших", проекты Корпорации МСП, которые помогают продвигать отечественные бренды.

Полный текст интервью будет опубликован 13 января в 9:00 мск.