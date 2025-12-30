Тамбовская область получит почти 400 млн рублей на новые автобусы

Глава региона Евгений Первышов назвал повышение качества работы общественного транспорта одной из ключевых задач

ТАМБОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область получит из федерального бюджета 391 млн рублей в ближайшие три года на обновление автобусного парка благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

"Тамбовская область получит федеральную поддержку на обновление общественного транспорта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего за три года наш регион получит в качестве софинансировния почти 391 млн рублей", - сообщил глава региона.

По его словам, средства будут направлены на закупку автобусов для Тамбовской агломерации, которая включает областной центр, Тамбовский округ и Котовск, а также для Мичуринска.

Первышов подчеркнул, что повышение качества работы общественного транспорта является одной из ключевых задач, обозначаемых жителями региона. Работа по модернизации транспортной системы ведется в рамках разрабатываемой для области стратегии при участии института "Мостранспроект".