"Интер РАО" начала проектирование нового энергоблока на Каширской ГРЭС

Компания планирует применить на третьем энергоблоке основное оборудование российского производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Интер РАО" приступила к проектированию и подготовке площадки для строительства третьего энергоблока мощностью 480 МВт Каширской ГРЭС в Московской энергосистеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Строительство ПГУ-480 (парогазовой установки - прим. ТАСС) Каширской ГРЭС позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Москвы и Московской области. На площадке ГРЭС до конца 2030 года будет построен парогазовый энергоблок мощностью 480 МВт. Строительство энергоблока № 3 станет продолжением полномасштабной реконструкции Каширской ГРЭС, на которой в 2028 году будут введены первые два энергоблока ПГУ суммарной мощностью порядка 900 МВт", - говорится в сообщении.

"Интер РАО" планирует применить на третьем энергоблоке основное оборудование российского производства. Проектирование и строительно-монтажные работы также будут выполнять отечественные компании.

Сейчас на Каширской ГРЭС ведется строительство двух блоков на 450 МВт.

Накануне правительство РФ утвердило перечень генерирующих объектов для строительства в ценовых зонах оптового рынка, соответствующее распоряжение опубликовано 29 декабря.

Документ предполагает строительство двух блоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 "Мосэнерго" в Москве по 275 МВт до конца 2027 года и конца 2028 года соответственно, а также строительство блока на 480 МВт в рамках расширения Каширской ГРЭС до конца 2030 года.

В ноябре член правления по стратегии и инвестициям "Интер РАО" Александр Киселев сообщал, что компания рассматривает возможность возведения на Каширской ГРЭС третьего энергоблока мощностью 480 МВт. Решение о реализации этого проекта будет зависеть от параметров строительства,

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в некоторых странах, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.