Фьючерсы на драгметаллы демонстрируют рост

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платину, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрируют рост от 1,33% до 7,74%, следует из данных торговых площадок.

По данным торгов на 17:03 мск, стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на бирже NYMEX росла на 2,35%, до $1 727 за тройскую унцию. В это же время фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX рос на 5,8%, до $2 258,5 за тройскую унцию.

По данным на 17:03 мск, стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года и на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex также демонстрировали рост. Золото росло на 1,33%, до $4 401,3 за тройскую унцию, серебро поднималось на 7,74%, до $75,915 за тройскую унцию.

Днем ранее драгметаллы демонстрировали стремительное снижение.