В РСТ заявили об отсутствии рекомендаций воздержаться от поездок в Турцию

Негативных инцидентов, затрагивающих туристов, не зафиксировано

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ситуация в Турции остается стабильной, негативных инцидентов, затрагивающих туристов, не зафиксировано. Официальных рекомендаций, требующих воздержаться от поездок в эту страну, нет, сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В связи с сообщениями в СМИ о предотвращении попыток террористических актов в Стамбуле, на данный момент каких-либо негативных инцидентов, затрагивающих туристов, не зафиксировано. Ситуация в стране остается стабильной, меры безопасности в городах и туристических зонах действуют в штатном режиме. <…> На сегодняшний день отсутствуют какие-либо официальные рекомендации, требующие воздержаться от поездок в Турцию. Страна на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень готовности к обеспечению безопасности иностранных гостей, включая периоды массовых праздников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в преддверии новогодних праздников подобные сообщения о возможных угрозах в Турции появляются регулярно. "В большинстве случаев они не подтверждаются официальными органами, при этом службы безопасности традиционно работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры предосторожности", - подчеркнули в РСТ.

Говоря о туристическом потоке, в союзе отметили, что оперативные данные о точном количестве российских туристов, находящихся в Турции в конкретный момент времени, в открытом доступе отсутствуют. Вместе с тем, по информации участников туристического рынка, в последние дни аэропорты Турции работают с повышенной загрузкой - традиционно это одни из самых интенсивных дней в году.

"В период новогодних праздников Турция остается одним из наиболее востребованных направлений, и ожидается значительный приток туристов, что соответствует сезонным тенденциям прошлых лет", - добавили в РСТ.

Ранее правоохранительные органы Турции задержали в стране 357 человек по подозрению в членстве в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее также сообщалось о задержании 110 подозреваемых в членстве в ИГ в Стамбуле и 17 - в Анкаре. Часть из них могут быть причастны к подготовке акций насилия в Турции в новогодние праздники.