Reuters: Болгария с 1 января 2026 года перейдет на евро

Многие болгары, живущие в стране с культурными и политическими связями с Россией, настороженно относятся к дальнейшему курсу в Европу, отмечает агентство

СОФИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Болгария с 1 января 2026 года войдет в еврозону и официально откажется от болгарского лева в пользу евро в качестве государственной валюты. Об этом 29 декабря сообщило агентство Reuters.

По его информации, Болгария станет 21-й страной, официально выполнившей все требования для вступления в еврозону, а число европейцев, использующих евро в качестве валюты, достигнет 350 млн человек. Отмечается, что вопрос принятия новой валюты разделил болгарское общество, поскольку многие болгары, живущие в стране с культурными и политическими связями с Россией, настороженно относятся к дальнейшему курсу в Европу.

"Я против, во-первых, потому что лев - наша национальная валюта. Во-вторых, Европа движется к упадку, о чем упоминал даже президент США в новой стратегии национальной безопасности. Возможно, меня уже не будет, когда это произойдет (падение ЕС - Прим. ТАСС), но именно к этому все и движется", - приводит агентство комментарий болгарского пенсионера.

Reuters подчеркнул, что несмотря на скептицизм в обществе, болгарский бизнес активно готовится к принятию новой валюты. На улицах и в магазинах Софии цены указаны в двух валютах, а на билбордах мелькает сообщение с курсом евро-лев с подписью: "Общее прошлое. Общее будущее. Общая валюта."

22 декабря конституционный суд Болгарии открыл дело по требованию 51 депутата парламента, оспоривших решение Народного собрания, 3 декабря отклонившего предложение президента Румена Радева о проведении референдума по евро. Радев предложил провести референдум о целесообразности перехода страны на евро в 2026 году и внес его в парламент еще в мае. Он отметил, что в болгарском обществе нет консенсуса ни по поводу готовности к этому процессу, ни относительно даты, когда это может произойти.