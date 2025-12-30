ЦБ в начале 2026 года проведет стресс-тест банков

Обследование проводится с целью формирования прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте для базового и стрессового сценариев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России в январе - феврале 2026 года запланировал стресс-тестирование кредитных организаций по методу bottom-up, следует из материалов ЦБ.

Метод bottom-up - стресс-тест, реализуемый самими финансовыми институтами с использованием внутренних данных и моделей, но с одинаковым сценарием, определяемым регулятором.

"Обследование проводится с целью формирования прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте (01.01.2026 - 01.01.2028) для базового и стрессового сценариев", - уточняется в материалах ЦБ.

Кроме того, в январе - марте регулятор проведет стресс-тестирование рынков ипотеки и необеспеченного потребительского кредитования. Цель - оценить риски в этих сегментах.