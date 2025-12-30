ФК "Ростов" и властям предложили заключить мир по иску на 476 млн рублей

Суд определил ходатайство ответчика удовлетворить

Игроки "Ростова" © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области предложил заключить мирное соглашение между ФК "Ростов" и Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону по иску о взыскании с футбольного клуба почти 465 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, следует из картотеки суда.

"Суд определил ходатайство ответчика удовлетворить. В целях примирения сторон судебное разбирательство по делу отложить на 14 января 2026 года на 10:40 мск. Предложить сторонам принять меры к миру", - следует из протокола судебного заседания.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года департамент обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с ФК "Ростов" более 348 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, а также 127 млн рублей пени.

В октябре 2025 года в ФК "Ростов" сообщали о финансовых проблемах в клубе, по данным генерального директора клуба Игоря Гончарова, РФС попросило руководство и собственников ФК "Ростов" оперативно принять меры по устранению проблем для прохождения лицензирования на новый сезон.