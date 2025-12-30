ЦБ проведет обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний

Срок предоставления данных за четвертый квартал 2025 года - не позднее 1 февраля 2026 года, за первый квартал 2026 года - 1 мая 2026 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России с января по май 2026 года проведет обследование вложений в криптовалюты и кредитования криптокомпаний. Об это сообщается в материалах, опубликованных на сайте регулятора.

"Обследование проводится с целью оценки вложений поднадзорных организаций в криптовалюты, в том числе с целью хеджирования рисков, а также их объема кредитования криптокомпаний за IV квартал 2025 года - I квартал 2026 года", - говорится в материалах.

Срок предоставления данных за четвертый квартал 2025 года - не позднее 1 февраля 2026 года, за первый квартал 2026 года - 1 мая 2026 года.

Помимо этого, ЦБ с января по июнь проведет обследование о вложениях физических лиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. "Обследование проводится с целью анализа показателей о вложениях физических лиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты за декабрь 2025 года - май 2026 года", - подчеркивается в материалах.

Срок предоставления данных - ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за обследуемым.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за проведение обследований, является департамент финансовой стабильности.