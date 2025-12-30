"Эн+ генерация" подала заявку на строительство Забайкальской ТЭС на 1 050 МВт

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Компания "Эн+ генерация" подала на конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов заявку на строительство в Сибири Забайкальской ТЭС мощностью 1 050 МВт, сообщили в "Системном операторе".

"В период подачи ценовых заявок 29-30 декабря 2025 года участником рынка АО "Эн+ генерация" поданы ценовые заявки в отношении 3-х энергоблоков по 350 МВт каждый одной электростанции - Забайкальская ТЭС с суммарной установленной мощностью 1 050 МВт", - говорится в сообщении.

Даты начала поставки мощности энергоблоками указаны 1 июля, 1 октября и 1 декабря 2031 года. Основное топливо станции - уголь.

Как отметили в "Системном операторе", величина заявленных капитальных затрат соответствует предельной величине, установленной распоряжением кабмина, и составляет 842 млн руб. за МВт.

Ранее замминистр энергетики Петр Коюшенко сообщил ТАСС, что конкурсный отбор на строительство 1,05 ГВт генерации на юго-востоке Сибири состоится в середине декабря текущего года. Минэнерго РФ видит интерес ряда энергокомпаний к участию в отборе.

В сентябре в министерстве сообщили ТАСС, что готовят проект решения о проведении конкурсного отбора объектов строительства новой генерации мощностью до 1,05 ГВт в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири со сроком ввода к 2030 году.

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры "Эн+" - основатель компании Олег Дерипаска (владеет 44,95%, право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций, free float составляет 13,95%.