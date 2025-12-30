Forbes: Binance прекратила вывод средств для некоторых пользователей на Украине

Ограничения касаются пользователей, которые для вывода средств использовали украинскую платформу Bifinity

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Криптовалютная биржа Binance с 29 декабря прекратила вывод средств на карты Visa и Mastercard для некоторых пользователей на Украине. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes.

Ограничения касаются пользователей, которые для вывода средств использовали украинскую платформу Bifinity. Решение связано с ужесточением финансового мониторинга украинскими банками с 1 января. Binance рассчитывает возобновить операции по выводу средств на карты украинских пользователей через новую платформу ZEN с 6 января.

Криптовалютные операции позволяют украинским пользователям избегать мониторинга со стороны банков, что помогает, например, скрываться от военкоматов. В то же время к подобным операциям могут прибегать мошенники, чтобы скрыть свои следы.