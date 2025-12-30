Минцифры предлагает протестировать посадку на самолеты по биометрии

Для этого проектом предусмотрены отдельные турникеты в аэропорту с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минцифры предложило с 1 июля 2026 года по 1 декабря 2027 года протестировать в России посадку на борт самолета по биометрии, следует из проекта постановления правительства на портале проектов правовых актов.

Пассажиры, разместившие свои данные в единой биометрической системе (ЕБС) и давшие согласие на их обработку аэропорту в момент покупки авиабилетов у авиакомпании - участника эксперимента, будут иметь возможность ускоренной процедуры прохода в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выхода на посадку на борт самолета.

Для этого проектом предусмотрены отдельные турникеты в аэропорту с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии.