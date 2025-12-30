Минтранс ждет погрузку РЖД по итогам 2025 года в 1,1 млрд тонн

Показатель может снизиться более чем на 6%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД по итогам 2025 года может составить 1,1 млрд тонн, сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин.

"Ожидаем погрузку в 1,1 млрд тонн в 2025 году", - сказал он.

Таким образом, показатель может снизиться более чем на 6%. Погрузка на сети РЖД в 2024 году составила 1,181 млрд тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом. В ноябре 2025 года показатель составил 94,2 млн тонн. По данным РЖД, всего за одиннадцать месяцев 2025 года по железной дороге отправили 1 млрд 21,3 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.