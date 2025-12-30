ФНС опубликовала методические рекомендации по НДС для плательщиков УСН

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в официальном телеграм-канале опубликовала методические рекомендации по НДС для плательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН), помогающие предпринимателям с выбором ставки, расчетом объема доходов, а также с разъяснением сроков возникновения обязанности по уплате НДС.

Как поясняет налоговая служба, если индивидуальный предприниматель планирует перейти на УСН с 2026 года, то ему необходимо уведомить об этом налоговый орган не позднее 12 января 2026 года, если такое уведомление не представлено им ранее. "Такой индивидуальный предприниматель также становится плательщиком НДС с 1 января 2026 года", - разъяснили в ФНС.

Ведомство отметило, что плательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2026 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС или выбрать одну из специальных ставок НДС в размере 5% или 7%.

При этом в ФНС сообщили, что если доход предпринимателя ниже установленного порога в 20 млн рублей, то таким лицам, применяющим УСН, освобождение от НДС предоставляется автоматически. "Специально обращаться в налоговую с каким-либо заявлением не нужно. При этом, как и ранее, от обложения НДС не освобождаются операции, когда плательщик УСН является налоговым агентом по НДС или должен уплатить его при ввозе товаров из-за рубежа", - подчеркнули в ведомстве.