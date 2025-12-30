Индекс РТС перешел к снижению после публикации ЦБ курсов валют

Индекс Мосбиржи рос до 2 766,65 пункта

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи. Регулятор повысил курс доллара на 31 декабря - 9 января до 78,23 рубля, евро - до 92,09 рубля, юаня - до 11,15 рубля.

По данным на 18:00 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи росли на 1% - до 1 126,5 и 2 769,45 пункта соответственно.

После публикации курсов валют, по состоянию на 18:30 мск, индекс РТС перешел к снижению и находился на уровне 1 114,14 пункта (-0,11%), индекс Мосбиржи рос до 2 766,65 пункта (+0,9%).