Кабмин продлил запрет на вывоз технической серы до марта 2026 года
Редакция сайта ТАСС
16:32
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз отдельных видов серы из России до 31 марта 2026 года. Постановление кабмина опубликовано на портале правовых актов.
Постановление вступит в силу 31 декабря.
В ноябре 2025 года кабмин ввел временный запрет на вывоз технической серы. Это критически важное сырье при производстве минеральных удобрений.
Как ранее поясняли в правительстве, решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны.