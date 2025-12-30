Кабмин продлил запрет на вывоз технической серы до марта 2026 года

Постановление вступит в силу 31 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз отдельных видов серы из России до 31 марта 2026 года. Постановление кабмина опубликовано на портале правовых актов.

В ноябре 2025 года кабмин ввел временный запрет на вывоз технической серы. Это критически важное сырье при производстве минеральных удобрений.

Как ранее поясняли в правительстве, решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны.