Собственные доходы Херсонской области вырастут на 10% в 2026 году

Это станет возможным в том числе за счет регистрации представителей бизнеса в налоговых органах

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области прогнозируют рост собственных доходов региона в 2026 году на 10% в том числе за счет регистрации представителей бизнеса в налоговых органах. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

"Наши доходы, именно Херсонской области, в бюджет, они из года в год растут. И в следующем году предусматривается еще увеличение на 10%. За это хочу огромное спасибо сказать и всем предпринимательским структурам, и всем тем, кто работает именно так, чтобы доходная часть бюджета Херсонской области увеличивалась. Все-таки эти налоги, которые люди платят, возвращаются потом в виде отремонтированных дорог, в виде улучшенного состояния наших населенных пунктов и так далее", - сказал Сальдо.

Он также отметил, что если региональный бюджет 2025 года был субсидирован из федерального на 90%, то в 2026 году - на 80%.

Ранее Херсонская облдума приняла бюджет региона на 2026 год с доходами более 51,6 млрд рублей и расходами более 53,8 млрд рублей. Социально значимыми статьями расходов стали общий фонд оплаты труда с начислениями и иными выплатами (16,9 млрд рублей), пенсионные выплаты (более 718,9 млн рублей), стипендии (46,3 млн рублей), а также социальные выплаты гражданам (2,78 млрд рублей).