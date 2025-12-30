"Северсталь" планирует запустить комплекс по выпуску окатышей в 2026 году

На площадке продолжается монтаж конвейерного оборудования, окомкователей, мельниц и энергообъектов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" планирует запустить комплекс по производству железорудных окатышей во втором полугодии 2026 года. Компания уже приступила к холодной пусконаладке обжиговых машин на строящемся комплексе. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев на своей странице "ВКонтакте".

"Именно с этим проектом мы связываем наши стратегические цели по снижению нагрузки на окружающую среду. Мы обеспечим собственными окатышами доменные печи ЧерМК и выведем из работы ряд агломерационные машины, оказывающие негативное влияние на экологию", - отметил Шевелев.

По его словам, благодаря изменению технологии производства чугуна выбросы парниковых газов сократятся более чем на 2 млн тонн в год, а загрязняющих веществ - на 96 тыс. тонн в год. Проект базируется на наилучших доступных технологиях в области защиты окружающей среды и, помимо экологического эффекта, должен укрепить лидерство компании в части снижения издержек.

На площадке продолжается монтаж конвейерного оборудования, окомкователей, мельниц и энергообъектов. Шевелев подчеркнул, что проект идет согласно графику и будет запущен в установленный срок.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).