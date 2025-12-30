Система маркировки заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera

До этого система уже приостановила продажу 138 тыс. бутылок продукции, вызвавшей вопросы у контрольных органов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Система маркировки "Честный знак" заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

"По поручению Роспотребнадзора государственная система маркировки "Честный знак" расширила блокировки продаж напитка Aloe Vera производителя "Вельта-Пенза" в рознице и онлайн еще на 159 730 единиц - по итогам новых лабораторных исследований партии от 17 октября, а также 21, 23 и 26 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее система уже приостановила продажу 138 тыс. бутылок продукции, вызвавшей вопросы у контрольных органов. Таким образом, всего под ограничение попало более 298 тыс. единиц товара.

По информации Роспотребнадзора, лабораторные исследования выявили в образцах наличие незаявленных компонентов. В качестве одной из проверяемых версий рассматривается миграция химических веществ из упаковки в напиток - в таких случаях соединения могут переходить из материала тары в содержимое и влиять на состав продукта, отметили в ЦРПТ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в четырех бутылках напитка Aloe Vera обнаружен ацетон. Это выяснили сотрудники московского "Магнита", вскрыв всю партию. В сети отметили, что уберут продукцию в прилавков магазинов.