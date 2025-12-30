Андрея Гурьева назначили руководителем российской части Делового совета БРИКС
Редакция сайта ТАСС
17:36
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев назначен руководителем российской части Делового совета БРИКС. Распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовых актов.
"Назначить руководителем российской части Делового совета объединения БРИКС президента некоммерческой организации "Российская ассоциация производителей удобрений", члена бюро правления Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Гурьева Андрея Андреевича", - говорится в документе.
МИД должен сообщить партнерам БРИКС об этом назначении.
Распоряжение вступило в силу.