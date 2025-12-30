В ДНР инвестор направит на модернизацию завода мороженого почти 314 млн рублей

Отмечается, что проект включил создание более 200 новых рабочих мест

© Официальный Telegram-канал Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

ДОНЕЦК, 30 декабря. /ТАСС/. Инвестиционный комитет ДНР поддержал проект по модернизации донецкого предприятия "Винтер", сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

"Проект модернизации производственных мощностей предприятия "Винтер" предполагает расширение ассортимента и увеличение объема продаж, максимальную автоматизацию производства при сохранении кадров. Компания "Главхолод" заявила на эти цели 313,6 млн рублей инвестиций. Проект поддержан инвестиционным комитетом ДНР", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект включил создание более 200 новых рабочих мест. Глава ДНР Денис Пушилин, который провел комитет, сообщил в своем Telegram-канале, что проект стал одним из девяти, которые одобрили на заседании как масштабные.

"Необходима и модернизация оборудования, и для более удачной логистики нужно увеличение транспортного автопарка. Конечно, подход, который озвучил инвестор, вписывается в эту концепцию, поэтому, конечно, будем помогать, будем поддерживать, чтобы наш региональный бренд стал межрегиональным, и наше мороженое в других регионах тоже было востребовано", - сказал он на опубликованном видео.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При присвоении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.