В Калининграде ожидают рост экспорта продукции АПК за рубеж

Беспошлинный вывоз продукции для Калининградской области сохранится и в 2026 году, отметил губернатор региона Алексей Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Нулевую ставку вывозной пошлины на экспорт кукурузы, пшеницы и меслина, выращенных в Калининградской области, продлили до конца 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Важная новость для наших экспортеров АПК. Беспошлинный вывоз продукции для Калининградской области сохранится и в будущем году. Это позволит калининградским аграриям обеспечить стабильное производство зерновых культур и простимулирует экспорт продукции АПК на зарубежные рынки, и в том числе поможет в достижении целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - сообщил Беспрозванных. Речь идет о беспошлинном экспорте кукурузы, пшеницы и меслина (смесь злаков, чаще всего пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному).

Как говорится в тексте постановления российского правительства, с 1 января по 31 декабря 2026 года устанавливаются тарифные квоты на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пшеницы и меслина, кукурузы и сои из ряда областей России. Постановление опубликовано на портале правовых актов. Для Калининградской области введены беспошлинные квоты на вывоз 150 тыс. тонн пшеницы и меслина; 80 тыс. тонн кукурузы.

Власти Калининградской области в 2025 году прогнозируют урожай зерна не менее 746 тыс. тонн, что соответствует показателю 2024 года. На экспорт поставляется профицитный остаток зерна, не потребленный внутренним рынком. В 2024 году из области было экспортировано 467,5 тыс. тонн зерновых культур. Помимо профицитного объема зерна, невостребованного внутренним рынком Калининградской области, на экспорт через региональный порт направляется также зерно, поступающее транзитом из других регионов России.