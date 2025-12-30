В КБР в 2025 году на социальные контракты направили больше 98 млн рублей

Эти меры позволили открыть жителям региона свой бизнес, рассказал министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Больше 98 млн рублей направили в Кабардино-Балкарии в 2025 году на социальные контракты, которые позволили открыть жителям региона свой бизнес. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты КБР Тахир Тогузаев.

"Важным инструментом поддержки семей стали социальные контракты. В 2025 году заключен 571 социальный контракт. Из них 37 были заключены с участниками СВО и с членами их семей. В связи с высокой востребованностью данной меры поддержки у населения общий объем субсидий превысил 98 млн рублей", - сообщил Тогузаев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Кабардино-Балкарии, где подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2025 год.

Министр пояснил, что Кабардино-Балкария входит в число регионов, превысивших плановые показатели по оказанию государственной помощи на основе социального контракта.

"Благодаря социальному контракту свой бизнес в 2025 году открыли 279 семей. В то время как в 2024 году их было 191", - добавил Тогузаев.