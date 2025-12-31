В ДНР в 2026 году намерены запустить семь промпредприятий и два цеха

В 2025 году в республике запустили девять предприятий

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Семь промышленных предприятий и два цеха, в том числе на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (ММК), заработают в ДНР в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга республики.

"Ключевым направлением развития промышленности республики в первую очередь является запуск промышленных предприятий, - сказано в сообщении. - В 2026 году планируется запуск еще семи предприятий и двух цехов, включая цех по производству алюминиевых баллонов компании "Народная фабрика" в Донецке, трубоэлектросварочного цеха №1 и частично блока ремонтных участков Мариупольского металлургического комбината им. Ильича".

Отмечается, что за этот год в республике запущено девять предприятий, также завершаются ремонтно-восстановительные работы трубоэлектросварочного цеха №2 на ММК.

В октябре премьер-министр республики Андрей Чертков сообщил ТАСС, что свыше 40 предприятий и производственных участков в ДНР возобновили свою деятельность с 2022 года.