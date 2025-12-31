В Коми число занятых в сфере МСП увеличилось на 8,2% в 2025 году

Показатель составил 110 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 31 декабря. /ТАСС/. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось за 2025 год в Республике Коми на 8,2% - до порядка 110 тыс. человек, что связано с ростом числа самозанятых граждан. Ожидается, что в 2028 году этот показатель может составить 120 тыс. человек, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

"По состоянию на 1 июля 2025 года численность занятых в сфере МСП за год увеличилась на 6,3 тыс. человек и составила 107,9 тыс. человек. Это работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сами индивидуальные предприниматели и самозанятые. С 2021 года наблюдается устойчивый рост численности занятых в сфере МСП, преимущественно это связано с ростом числа самозанятых граждан, в меньшей степени - с ростом числа индивидуальных предпринимателей. Прогнозируем, что до конца этого года показатель превысит отметку в 110 тыс. человек", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития Коми.

Дальнейшая динамика в ближайшие годы напрямую зависит от динамики количества самозанятых. При сохранении темпов роста числа самозанятых и стабильности общей экономической ситуации в ближайшие два-три года также ожидается устойчивый рост данного показателя "вплоть до 120 тыс. человек в 2028 году".

В секторе малого и среднего предпринимательства сегодня трудятся порядка 30% занятого населения Коми. Рост их численности оказывает положительное влияние на экономику республики - создание новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы, повышению доходов населения и улучшению качества жизни граждан. Это напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений: за 11 месяцев 2025 года субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые перечислили в консолидированный бюджет региона почти 3,8 млрд рублей налогов на совокупный доход - это налоги по упрощенной системе налогообложения, налог на профессиональный доход и другие, что превысило уровень прошлого года на 0,8 млрд рублей.

"Малые и средние предприятия часто являются двигателями инновационных решений и технологических прорывов. Они способны быстро адаптироваться к изменениям рынка, внедрять новые подходы и методы управления бизнесом. Это создает условия для здоровой конкуренции, способствуя росту эффективности всей экономики республики. Работающие граждане имеют стабильный источник дохода, что повышает их финансовую устойчивость и способность противостоять экономическим кризисам. Это снижает нагрузку на социальную сферу и бюджет государства", - добавили в Минэкономразвития Коми.