Токаев предложил создать в ЕАЭС интегрированную систему управления грузопотоками

Президент Казахстана считает, что этот механизм должен работать на базе ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта.

"В рамках ЕАЭС предлагаем создать интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта. Такая платформа позволит сократить сроки доставки и финансовые издержки, повысит конкурентоспособность евразийских коридоров. Предлагаем объединить усилия государств - членов ЕАЭС для формирования единого транспортного каркаса, встроенного в глобальные цепочки поставок", - говорится в обращении Токаева к главам государств - членов ЕАЭС, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.

Лидер Казахстана отметил, что ЕАЭС - это геополитический мост между Востоком и Западом, Севером и Югом. "По территориям наших стран проходят ключевые транзитные маршруты. В связи с этим мы должны придерживаться общей цели - стать ведущим логистическим хабом на континенте. Для этого необходимо принять безотлагательные меры по совершенствованию транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры, развитию международных транспортных коридоров и мультимодальных перевозок, а также тесному взаимодействию крупных логистических компаний ЕАЭС и третьих стран", - пояснил глава государства.

Токаев отметил, что внедрение интеллектуальных систем и использование больших данных позволит создать "бесшовную" логистику. По его словам, грузы по территориям государств - членов ЕАЭС должны двигаться максимально быстро, без лишних задержек и бюрократической волокиты. "Казахстан активно работает в этом направлении. Запущен пилотный проект Smart Cargo. Осуществляется перевод документации в электронный формат. Платформа открыта и для интеграции с системами наших партнеров в странах ЕАЭС", - подчеркнул президент Казахстана.

С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.