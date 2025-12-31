Кабмин продлил повышенные таможенные пошлины на брус и пиломатериалы

Повышенные пошлины касаются экспорта видов лесоматериалов, влажность которых составляет более 22%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило действие повышенных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных и ценных лиственных пород древесины до 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Повышенные ставки вывозных таможенных пошлин на брус и пиломатериалы из хвойных пород древесины и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) продлены на три года - до 31 декабря 2028 года. Так, на брус из хвойных пород древесины экспортные пошлины составляют 200 евро за кубический метр, из бука - 250 евро, из ясеня - 300 евро, из дуба - 370 евро", - говорится в сообщении.

Повышенные пошлины касаются экспорта видов лесоматериалов, влажность которых составляет более 22%, а толщина и ширина - более 10 см.

Экспортная ставка для пиломатериалов из хвойных пород древесины составит 10%, но не менее €13 за кубометр. Для материалов из дуба - 10%, но не менее €15 за кубометр, из бука и ясеня - 10%, но не менее €50 за кубометр.

"Решение позволит сохранить ограничения вывоза необработанной древесины, для которой пиломатериалы служат "товаром прикрытия", - пояснили в правительстве.

Такие меры введены с 2022 года.