В аэропорту Калининграда сократилось число задержанных рейсов

Отменены шесть рейсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Количество задержанных рейсов в аэропорту Калининграда сократилось до 25-ти, шесть рейсов отменены, согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво".

Шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург отменены из Калининграда, несмотря на то, что штормовое предупреждение, объявленное в Калининградской области 29 и 30 декабря, отменено. Синоптики фиксируют в регионе сильный ветер от 13 до 20 м/с.

По данным табло на утро 31 декабря, на вылет задерживаются девять рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калугу и Уфу. На прилет задерживаются 16 рейсов, в том числе Шарм-эль-Шейх и Калугу.

На Калининградскую область обрушился штормовой ветер со снегом. Непогода привела к многочасовым задержкам десятков рейсов в аэропорту Храброво. В областной столице автомобилисты стояли в 10-балльных пробках из-за многочисленных ДТП, порывы ветра снесли верхушку главной новогодней ели региона.