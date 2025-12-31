На Дальнем Востоке заработал механизм управления спросом на электроэнергию

Первым агрегатором управления спросом на электроэнергию стала компания "Транснефтьэнерго"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. С 1 января 2026 года на территории Дальнего Востока начал действовать механизм управления спросом на электроэнергию - оплачиваемого снижения нагрузки потребителей.

Сейчас механизм действует в первой (европейская часть РФ и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зонах.

С 2024 года механизм применяется на оптовом рынке электроэнергии и мощности. На Дальнем Востоке он будет работать после перехода региона во вторую ценовую зону оптового рынка.

Первым агрегатором управления спросом на электроэнергию стала компания "Транснефтьэнерго". Она будет управлять объектом мощностью 3,5 МВт.

Как сообщили ТАСС в "Системном операторе", механизм управления спросом находится в самом начале своего формирования в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока.

"В первом квартале 2026 года будет работать один агрегатор с объемом 3,5 МВт. Конечно же, такой объем не может повлиять на режимно-балансовую ситуацию в ОЭС Востока, но дан старт работе механизма, и нет никаких сомнений, что в последующих отборах мы увидим более значимые объемы", - отметили в "Системном операторе".

По расчетам "Транснефтьэнерго", выручка участников рынка управления спросом на электроэнергию в обеих ценовых зонах и на Дальнем Востоке в I квартале 2026 года возрастет на 16% - до 736 млн руб.

В ассоциации "Совет рынка" ранее заявляли, что переход Дальнего Востока во вторую ценовую зону позволит привлечь инвестиции в строительство новой генерации, снизить затраты промышленных потребителей на электроэнергию и повысить эффективность производителей. С запуском энергорынка в регионе произойдет переход от тарифного регулирования к рыночным принципам работы отрасли. Для населения порядок оплаты электроэнергии не изменится - поставки будут осуществляться по регулируемым тарифам.