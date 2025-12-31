Аэропорт Храброво отправляет и принимает самолеты в штатном режиме

На прилет задерживаются 23 рейса

КАЛИНИНГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Калининградский международный аэропорт Храброво работает в штатном режиме. С учетом улучшения погодных условий оперативно осуществляет прием и отправку пассажирских лайнеров по различным направлениям, планируется к вечеру сегодняшнего дня войти в расписание полетов, сообщили ТАСС в дирекции аэропорта.

"Работает Храброво в штатном режиме. Нагоняем вчерашний график полетов, который был нарушен большими задержками самолетов на прилет и вылет. Из расписания, из-за штормового ветра скоростью до 28 м/с выбились тогда более 30 рейсов", - сказала представительница дирекции.

По словам собеседницы, "если погодные условия не ухудшатся, то к вечеру, надеемся, аэропорт войдет в расписание полетов".

"Хотя синоптики прогнозируют ветер скоростью до 14 м/с, это все-таки не те 28 м/с, которые серьезно нарушили движение самолетов калининградского направления", - отметили в дирекции Храброво.

По оперативным данным на 12:45 мск на прилет в Калининградский аэропорт задерживаются 23 рейса, на вылет - 12 рейсов, отменены четыре и шесть рейсов соответственно. В аэропорту заметили также, что каждые 10-15 минут прибывают и убывают задержанные лайнеры, потому данные онлайн-табло постоянно меняются.