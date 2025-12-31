Главгосэкспертиза одобрила строительство в Вологде нового терминала аэропорта

Возводить объект планируется в 2026 году, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Проектно-сметная документация на строительство нового терминала аэропорта в Вологде получила положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Получили положительное заключение госэкспертизы на строительство аэропорта в Вологде. Проектно-сметная документация по 2 этапу объекта, аэродрому с удлинением взлетно-посадочной полосы, проходит экспертизу. Заключение рассчитываем получить в марте 2026 года", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что возводить объект планируется в следующем году. Работы будут проводиться по нацпроекту "Эффективная транспортная система", федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов".

"Сформируем в областной столице современный транспортный, логистический и туристический хаб. По этому объекту у нас 2 поручения президента РФ Владимира Путина, которые мы реализуем в связи с предстоящим юбилеем Вологды в 2027 году", - отметил Филимонов.