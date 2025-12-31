Казахстан создал для иностранцев онлайн-программу для открытия банковского счета

Программа также предусматривает получение цифровой ID-карты с индивидуальным идентификационным номером

АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Посольство Казахстана в России сообщило, что с 1 января 2026 года республика не будет выдавать иностранным гражданам через загранучреждения индивидуальный идентификационный номер (ИИН), необходимый в том числе для открытия банковского счета. Вместо этого для иностранцев внедрена программа eResidency, позволяющая получить эту услугу онлайн без посещения Казахстана.

"С 1 января 2026 года выдача ИИН иностранным гражданам загранучреждениями Республики Казахстан производиться не будет. Вместе с тем сообщаем, что уполномоченными государственными органами Республики Казахстан внедрена программа eResidency для иностранных граждан, предусматривающая возможность получения государственных услуг и сервисов в онлайн-формате без посещения Республики Казахстан, в том числе получение цифровой ID-карты, содержащей ИИН", - сказано в сообщении посольства.

Указывается, что программа eResidency предусматривает получение цифровой ID-карты с индивидуальным идентификационным номером, открытие банковских счетов онлайн с использованием казахстанских карт, доступ к фондовым рынкам, криптобиржам, eSIM с казахстанским номером, оформление электронной цифровой подписи и страховых услуг, возможность получения налогового резидентства и эквайринга всех платежных сервисов.

Казахстан с 1 января 2025 года приостановил получение ИИН иностранцами через загранучреждения, необходимого для открытия банковского счета. Позже республика объявила, что согласно пилотному проекту, который будет действовать до 31 декабря 2025 года, ряд категорий иностранных граждан вновь сможет получить индивидуальный идентификационный номер в посольствах и консульствах.

ИИН в Казахстане нужен для получения различных госуслуг, а также, например, для оформления банковских карт. Россияне получали казахстанские банковские карты для международных расчетов после введения санкций в отношении российских банков.