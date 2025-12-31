В набсовет "Энергоатома" Украины вошли экс-главы Westinghouse

Также в наблюдательный совет оператора украинских АЭС утвердили эксперта ядерного регулятора Канады Румину Велши

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Несколько иностранцев вошли в наблюдательный совет компании "Энергоатом" - оператора украинских АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Утверждены независимые члены нового наблюдательного совета "Энергоатома". Ими стали Румина Велши - эксперт по ядерной безопасности и регуляторному надзору, возглавлявшая ядерный регулятор Канады, комиссию стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов; Патрик Фрагман - инженер и международный управленец в ядерной и энергетической отрасли, бывший президент и генеральный директор Westinghouse Electric Company", - написала Свириденко.

Также по ее словам, в состав набсовета включены Лаура Гарбенчуте-Бакиене - специалист по финансам, аудиту и управлению рисками в энергетике и инфраструктуре, занимавшая руководящие роли в PwC (США, Украина, Литва) и Брис Буюон - юрист по энергетическому регулированию и корпоративному управлению, занимавший руководящие должности в EDF International и EDF Energy, работавший в Госсовете Франции и Комиссии по регулированию энергетики. Отбор трех представителей государства в наблюдательный совет будет завершен в первой половине января. Свириденко отметила, что параллельно продолжается обновление набсоветов всей энергетической отрасли.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в "Энергоатоме" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. 13 ноября Свириденко на фоне скандала вокруг дела о масштабной коррупции в энергетике объявила о проверке всех госкомпаний. 7 декабря кабмин Украины инициировал прекращение полномочий существенной части набсоветов ключевых государственных энергетических компаний.