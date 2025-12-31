Пушилин сообщил о конкуренции среди инвесторов в ДНР

Им передают предприятия с правом последующего выкупа, отметил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Конкуренция возникла среди инвесторов за возможность работать в ДНР, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава региона Денис Пушилин.

"Если в начале года, в прошлом году мне приходилось уговаривать инвесторов, они понимают все риски и прочее. Вот к концу года у нас возникла уже объективно конкуренция за одни и те же объекты", - сказал Пушилин.

Он добавил, что власти региона передают инвесторам предприятия с правом последующего выкупа.