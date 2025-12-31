На Северно-Кавказкой ж/д задерживаются 55 поездов

Причиной стали аномальные снегопады в Краснодарском крае

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. На данный момент задерживается 55 поездов на Северно-Кавказкой железной дороге, сообщили в официальном Telegram-канале ФПК.

"В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов", - сказано в сообщении.

Также изменяется время отправления некоторых поездов, сообщили ФПК. №344 Кисловодск - Адлер отправлением 31 декабря отбудет не ранее 07:00 1 января; №261 Нальчик - Москва не ранее 04:30 1 января; №365 Кисловодск - не ранее 1 января 02:00; №49 Кисловодск - Санкт-Петербург не ранее 02:30 1 января; №3 Кисловодск - Москва отправлением 31 декабря не ранее 00:30 1 января; №358 Имеретинский Курорт - Уфа не ранее 05:00 1 января.

"Железнодорожники продолжают делать все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения", - сообщили в компании.

Как отмечают в ФПК, возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов.

В поездах, задержанных более, чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием. "Пассажирам поездов, задержанных более чем на пять часов, будет начислено 5 000 баллов "РЖД бонус", - уточнили в компании.

На данный момент в РЖД действует оперативный штаб, отметили в холдинге. В восстановлении электроснабжения, расчистке линий электропередач от упавших деревьев и путей от снега заняты более 300 железнодорожников и специальная техника.