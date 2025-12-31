Пушилин: рост туризма в ДНР зависит от развития сельхозотрасли
18:31
ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Повышению конкурентоспособности туристической отрасли ДНР будет способствовать развитие сельского хозяйства в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
"Мы намерены развивать нехарактерную ранее для Донбасса отрасль, как туризм. <...> Чтобы развивался туризм и была конкурентоспособная составляющая для развития туризма, развития пансионатов и прочего, нам нужно сельское хозяйство, тепличное хозяйство развивать", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Россия-24".
Пушилин подчеркнул, что у республики после вхождения в состав России появились возможности развивать эти отрасли.