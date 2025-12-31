В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Самолеты не выпускают и не принимают

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Ограничения на использование воздушного пространства введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - отмечается в сообщении.